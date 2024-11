Merlin Entertainments

Videogame Minecraft komt naar de pretparkwereld: investering van ruim 100 miljoen euro

De populaire videogame Minecraft komt binnenkort tot leven in verschillende attracties. Daarvoor heeft pretparkgroep Merlin Entertainments een deal gesloten met game-ontwikkelaar Mojang Studios. Vanaf 2026 openen op verschillende plekken in de wereld Minecraft-attracties. Men is van plan om ruim 85 miljoen pond te investeren, meer dan 100 miljoen euro.

Onder het motto Adventures Made Real wil Merlin Minecraft-attracties toevoegen aan bestaande parken. Het idee is om "meeslepende en interactieve entertainmentbelevingen" te realiseren. "Er komen nieuwe, spannende manieren om jezelf onder te dompelen in een fysieke Minecraft-wereld", beloven de initiatiefnemers.

Tussen 2026 en 2027 openen de eerste Minecraft-toevoegingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Men denkt aan hotelkamers, winkels, horecagelegenheden en een ride met Minecraft-thema. "Op de langere termijn zal Merlin deze ervaringen uitbreidingen naar andere internationale bestemmingen", meldt het bedrijf.



Concepten

Het is voor het eerst dat Merlin Entertainments een wereldwijd partnerschap aangaat met een game-merk. Er zijn al enkele concepten vrijgegeven. Het is ook mogelijk om losstaande Minecraft-belevingen toe te voegen aan grote steden, vergelijkbaar met Merlin-merken als Sea Life, Madame Tussauds en Legoland Discovery Centre.



Met meer dan driehonderd miljoen verkochte exemplaren is Minecraft het best verkochte computerspel ter wereld. Spelers kunnen een wereld van kubussen verkennen, bouwen en aanpassen. De game bevat zowel creatieve modi als overlevingsmodi.