Parc Saint Paul

Overname: parkengroep Looping, bekend van Hellendoorn en Drievliet, koopt Parc Saint Paul

Een Frans familiepretpark sluit zich aan bij Looping, de parkengroep van onder andere Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet. Parc Saint Paul, gelegen in het Noord-Franse departement Oise, was sinds de opening in 1983 een familiebedrijf. Nu komt de firma in handen van de groep.

Daarover is een akkoord bereikt met de familie Campion, die Parc Saint Paul decennialang heeft gerund. Een woordvoerder van Looping bevestigt het nieuws desgevraagd aan Looopings. "Deze overname stelt ons in staat om onze aanwezigheid in Noord-Frankrijk te versterken", laat hij weten.

De nieuwste aanwinst ligt in de buurt van twee andere Franse Looping-parken: La Mer de Sable op één uur rijden en Parc Bagatelle op ruim anderhalf uur rijden. "Alle drie de parken behouden hun eigen positionering en identiteit", belooft de voorlichter.



Vlaggenschepen

Looping specialiseert zich in het uitbaten van regionale recreatieparken. Parc Saint Paul verwelkomt jaarlijks zo'n 360.000 bezoekers. Het moet "één van de vlaggenschepen" van de groep worden, als tiende Looping-park in Frankrijk en de 21e in Europa.



Het is de bedoeling om Parc Saint Paul de komende jaren te ontwikkelen "met hetzelfde DNA en dezelfde waarden die het park hebben gevormd, inclusief een sterke verankering in de lokale gemeenschap". In het park staan zes verschillende rollercoasters, waarvan de laatste opende in 2018: Wood Express, een houten familieachtbaan.



Doodslag

Tegen voormalig parkeigenaar Gilles Campion loopt nog een juridisch proces naar aanleiding van een dodelijk achtbaanongeluk in juli 2020. Toen kwam een 32-jarige vrouw om het leven door een val uit de inmiddels gesloten achtbaan Formule 1. Campion wordt verdacht van onopzettelijke doodslag.



Onlangs nam Looping nog het Franse themapark Terra Botanica over. Men is inmiddels actief in Frankrijk, Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Duitsland en Kroatië. Alle parken trekken samen ongeveer 7,5 miljoen bezoekers per jaar.