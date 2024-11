Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn vraagt vergunning aan voor bouw nieuwe attractie

Avonturenpark Hellendoorn heeft plannen voor de bouw van een nieuwe attractie. Dat blijkt uit een vergunningsaanvraag. Het Overijsselse pretpark hoopt binnen afzienbare tijd een omgevingsvergunning te ontvangen. Parkdirecteur Rens-Jan van Vliet wil nog niet zeggen om welk attractietype het gaat.

"Op 4 november 2024 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een attractie op de locatie Luttenbergerweg 22 te Hellendoorn", valt te lezen in overheidsdocumenten. Van Vliet bevestigt dat er achter de schermen plannen gemaakt worden voor de komst van een attractie, maar details ontbreken nog.

Naar verwachting neemt de gemeente binnen acht weken een besluit over het project. Het is de bedoeling om de toevoeging in 2026 in gebruik te nemen. "We zullen hier later meer over naar buiten brengen" aldus de directeur. "Nu zijn we vooral druk bezig met aanpassingen en renovaties voor het aankomende seizoen."



Thrillride

Avonturenpark Hellendoorn zoekt al geruime tijd naar een vervanger voor de thrillride Montezuma's Revenge, die in 2020 voor het laatst operationeel was. Seizoen 2024 stond in het teken van de opening van spinning coaster RidderStrijd. 's Winters blijven de poorten gesloten: bezoekers zijn vanaf april 2025 weer welkom.