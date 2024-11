Efteling

Maximale entreeprijs Efteling stijgt naar 53 euro, parkeerticket gaat 15 euro kosten

De toegangsprijzen van de Efteling gaan omhoog in 2025. Het attractiepark blijft werken met verschillende prijscategorieën, waarvan de maximale entreeprijs volgend jaar stijgt van 51 naar 53 euro. Dat wordt ook de prijs van een flexibel ticket, zonder datum. Op rustige dagen in het laagseizoen kunnen bezoekers nog steeds voor 38 euro naar binnen.

Verder wordt parkeren in 2025 een stuk duurder. In plaats van 12,50 euro moeten automobilisten straks 15 euro per auto moeten neertellen. Dat heeft ook gevolgen voor de parkeerabonnementen. Zo'n abonnement kost nu nog 45 euro per jaar of 4 euro per maand. Dat wordt 55 euro per jaar of 5 euro per maand.

De Efteling opende afgelopen maand de nieuwe attractie Danse Macabre, een investering van 35 miljoen euro. Komende maand gaat een nieuwe versie van watershow Aquanura in première. Seizoen 2025 staat in het teken van de opening van het Efteling Grand Hotel en het sprookje De Prinses op de Erwt. In 2026 wordt de huidige Raveleijn-show vervangen



Weekenden

Wie 53 euro te veel geld vindt voor een dagje Efteling, kan tot en met dinsdag 31 december 2024 nog voor 38 tot 51 euro per persoon naar binnen. Buiten de vakantieperiodes en weekenden liggen de prijzen het laagst.