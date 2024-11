Attractiepark Toverland

Toverland verkoopt voor het eerst eigen kersttruien

Toverland heeft voor het eerst een speciale kersttrui ontwikkeld. Bezoekers van het Limburgse attractiepark kunnen tijdens het aankomende winterseizoen speciale winterse Toverland-truien aanschaffen, uitgevoerd in donkerblauw, goud en wit. In het ontwerp zijn silhouetten van bekende Toverland-elementen verwerkt.

De trui is voor 45,95 euro verkrijgbaar in de maten XXS tot XXXL. Voor kinderen is er een aparte variant in de maten 104 tot en met 164, voor 35,95 euro. "Hierdoor kun je matchend de kerstdagen doorkomen", zegt een woordvoerder erover.

Op de kinderversie zien we beeltenissen van het Paard van Troje, achtbaankarretjes, een schaatsend figuurtje, het Toverland-embleem, toverhoeden, sneeuwvlokken en papegaai Ivy. De trui voor volwassenen toont onder meer vuurvogel Fenix. Beide producten zijn te koop bij souvenirwinkel Mundo Magica en het souvenirchalet in entreegebied Winter Laguna.



Wintermuts

Verder kwam er een bijpassende Toverland-wintermuts, met of zonder pompon erop. Volwassenen betalen respectievelijk 15,95 of 14,95 euro, voor de kindermaten moet 12,95 of 11,95 euro afgerekend worden. Wintersokken in dezelfde stijl, met de maten 36-40 of 41-45, kosten 14,95 euro per paar.



Vorig jaar bracht Toverland al een muts, sjaal en handschoenen uit. Winter Feelings, zoals de winteropening van Toverland wordt genoemd, start op zaterdag 30 november. Op de schaatsbaan zijn uit veiligheidsoverwegingen handschoenen verplicht.