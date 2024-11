Avonturenpark Hellendoorn

Medewerkers kinderboerderij vissen honderden euro's uit lege waterbaan Avonturenpark Hellendoorn

Hoeveel muntjes hebben bezoekers van Avonturenpark Hellendoorn achtergelaten in de wildwaterbaan? Medewerkers van een lokale kinderboerderij kregen vandaag de kans om het muntgeld te verzamelen dat het afgelopen jaar in de vaargeul van Sungai Kalimantan gegooid is. Het bedrag mochten ze houden.

Uiteindelijk wist het team van Kinderboerderij Hellendoorn 462,42 euro bij elkaar te sprokkelen. Dat is iets meer dan vorig jaar, toen er 440 euro uit de waterattractie werd gehaald. Net als een jaar geleden heeft het Overijsselse pretpark de opbrengst verhoogd naar 1000 euro.

Dat geld mag de kinderboerderij vrij besteden. Ook ontving men vijftig vrijkaarten voor volgend seizoen. Hellendoorn-directeur Rens-Jan van Vliet reikte na afloop van de muntenraapactie een cheque uit met het eindbedrag. Het attractiepark gaat komend voorjaar weer open.