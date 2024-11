Efteling

Video: Efteling presenteert kerstboom in Symbolica-thema, met winterse lichtshow

De grote kerstboom bij Symbolica in de Efteling is af. Eerder deze maand werd op het plein bij het Paleis der Fantasie een 9 meter hoge boom neergezet, toen nog zonder decoraties. Inmiddels heeft men het gevaarte voorzien van sterren, bellen en kristallen in de stijl van Symbolica. Bovendien is meermaals per uur een lichtshow te zien.

Vorig jaar presenteerde de Efteling 's winters al een lichteffect op de voorgevel van het paleis, met een bombastisch deuntje op de achtergrond. Efteling-ontwerper Bas van Rijsbergen vertelde destijds dat het geluid symbool staat voor het personage Koning Winter.

Dit keer is de kerstboom ook onderdeel van het showtje, dat ongeveer een minuut duurt. De Wonder Winterboom, zoals de blikvanger wordt genoemd, begint dan te twinkelen. De lampjes veranderen ook van kleur en sterkte. Koning Winter is zelf nog nergens te bekennen. De Efteling blijft tot begin februari in winterse sferen.