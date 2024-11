Walibi Holland

Foto's: baanverloop van dubbele nieuwe Walibi-achtbaan YoY onthuld

De Amerikaanse achtbaanbouwer Rocky Mountain Construction (RMC) heeft onthuld hoe de nieuwe Walibi-achtbaan YoY eruit komt te zien. Op een pretparkbeurs in de Amerikaanse staat Florida, waar Looopings bij aanwezig was, presenteerde RMC deze week de volledige lay-out van de single-rail coaster.

Een ontwerp toont het complete baanverloop, inclusief de twee kettingliften en alle elementen. De fabrikant spreekt zelf over een attractie van het type dueling raptor. Die naam verwijst naar de achtbaanrail, bestaand uit één spoor: zogeheten raptor track. Walibi wil YoY openen op zaterdag 5 april 2025.

"Het is niet alleen de eerste échte single-rail coaster van Europa, het is ook een innovatief concept waar we heel erg in geloven", vertelt RMC-consultant Steven Paquin aan Looopings. Hij doelt op de duellerende combinatie van een family coaster en een thrill coaster. "We denken dat ook dat concurrenten hier snel mee aan de haal zullen gaan."



Zes inversies

YoY bestaat uit twee banen van 30 meter hoog: een sensationele groene track met zes inversies en een familievriendelijke blauwe variant die niet over de kop gaat. De topsnelheid bedraagt 82 kilometer per uur. Eén van de meest opzienbarende onderdelen wordt een punt waarop de passagiers van beide banen elkaar bijna kunnen aanraken.



Elders in Europa opende dit jaar een single-rail coaster van concurrent Intamin: Mahuka in het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes. Volgens critici is daarbij echter niet écht sprake van een single-rail, maar van een dubbel spoor dat zo ontworpen is dat het lijkt op een enkel spoor.