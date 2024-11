Duinrell

Sinterklaas in Duinrell: grotere parade, nieuwe verhaallijn en meer interactiviteit

Duinrell staat de komende weekenden volledig in het teken van Sinterklaas. Als de goedheiligman in het land is, wordt het Wassenaarse attractiepark traditiegetrouw getransformeerd tot Het Landgoed van Sinterklaas. Dit keer zijn verschillende vernieuwingen doorgevoerd.

Zo kwam er een grotere Pieten Parade, met meer wagens en Pieten. "De stoet werd ook een stuk feestelijker", vertelt een woordvoerder. Het Huis van Sinterklaas, waar kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan, is interactiever gemaakt. Bezoekers worden per ruimte meegenomen in een verhaallijn.

Uiteindelijk bereiken ze de werkkamer van Sinterklaas. In het Zomertheater is zes keer per dag het SiSaSinterklaasconcert te zien, met zangeres Sita Vermeulen. Dit keer bepalen toeschouwers aan de hand van een applausmeter welk gezongen liedje het beste is.



Diva Piet

Er wordt gezongen door de Party Pieten en Diva Piet. Sinterklaas lijkt echter te ontbreken. "De vraag is natuurlijk: waarom?", zegt de voorlichter. "Tijdens de half uur durende show heeft Sita telefonisch contact met de Hoofdpiet."



Voor het entertainment werkt Duinrell samen met leverancier Van Hoorne Studios. Het Landgoed van Sinterklaas was afgelopen weekend al toegankelijk als onderdeel van een besloten bedrijfsfeest. Het evenement vindt nog plaats op zaterdag 23, zondag 24 en zaterdag 30 november en zondag 1 december.