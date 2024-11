Efteling

Efteling introduceert nieuw reserveringssysteem voor accommodaties, inclusief nieuw design

De Efteling gebruikt sinds kort een nieuw reserveringssysteem voor de verblijfsaccommodaties. Wie online een verblijf in het Efteling Hotel of de vakantieparken Bosrijk of Loonsche Land wil boeken, komt terecht in een volledig nieuwe omgeving met een aangepast uiterlijk.

Voor alle drie de pijlers zijn nieuwe illustraties ontwikkeld. Daarin wordt steeds gebruikgemaakt van dezelfde tekenstijl, met silhouetten, zachte kleuren en subtiele details. Hetzelfde concept zagen we afgelopen zomer al op de speciale website voor het nieuwe Efteling Grand Hotel. De designs lijken op tekeningen uit prentenboeken.

De vormgeving van de webpagina's voor het Efteling Hotel, Efteling Bosrijk en Efteling Loonsche Land werd eveneens opgefrist. Ook de boekingsmodule zelf is vervangen. Dat moet zorgen voor een gestroomlijnder boekingsproces. Vanwege de omschakeling was het reserveringssysteem afgelopen week tijdelijk niet bereikbaar. Inmiddels werkt alles weer.