Movie Park Germany

Movie Park Germany breekt bezoekersrecord: Halloween was nog nooit zo druk

Movie Park Germany kijkt terug op het succesvolste halloweenseizoen uit de geschiedenis van het Duitse pretpark. Het Halloween Horror Festival trok dit jaar 9 procent meer bezoekers ten opzichte van de editie ervoor. Er werden ook meer bezoekers verwelkomd dan in 2022, het vorige recordjaar.

Er kon dit keer gegriezeld worden op 24 dagen tussen 28 september en 10 november. In 2023 duurde het evenement 25 dagen, in 2022 waren dat 27 dagen. Vergeleken met Halloween in 2022 trok Movie Park dit keer 4 procent meer bezoekers. Exacte cijfers worden niet bekendgemaakt.

"Ondanks de eerdere successen hebben we het opnieuw kunnen verbeteren en zijn we erg trots op dit nieuwe record", laat directeur Thorsten Backhaus weten. Ook de rest van het seizoen verliep naar tevredenheid, meldt Movie Park in een persbericht.



Hollywood Christmas

Het bezoekersaantal lag "iets hoger dan het voorgaande jaar". Op dit moment wordt toegewerkt naar de tweede editie van winteropenstelling Hollywood Christmas. Dat evenement start op vrijdag 29 november en duurt tot en met zondag 6 januari.



Voor seizoen 2025 was eerder een verbouwing van 3D-simulator The Lost Temple aangekondigd. Movie Park zou daar "een filmisch familieavontuur" presenteren. Afgelopen maand bleek echter dat de werkzaamheden nog niet begonnen zijn. Een woordvoerder kan niet meer met zekerheid zeggen dat het project in 2025 af zal zijn.