Efteling

Bestaand Efteling Hotel krijgt andere naam in 2025: Efteling Wonder Hotel

De Efteling introduceert een nieuwe naam voor het bestaande Efteling Hotel. Vanaf april 2025 wordt het ruim dertig jaar oude bouwwerk Efteling Wonder Hotel genoemd, om zo het onderscheid te kunnen maken met het nieuwe Efteling Grand Hotel bij de hoofdingang. Dat heeft het attractiepark vandaag bekendgemaakt.

Het Efteling Hotel, vormgegeven als een luchtkasteel met vier torens, staat al sinds 1992 naast de Midden-Brabantweg. In de beginjaren werd het complex uitgebaat door hotelketen Golden Tulip. Tegenwoordig runt de Efteling het hotel zelf. Vorig jaar kregen de iconische oranje koepeldaken een andere kleur.

"Voor veel Efteling-bezoekers start hun dag Efteling bij de eerste blik op het iconische hotel", laat het park weten. Nadat de afgelopen jaren al bijna alle kamers gerenoveerd zijn, start na de kerstvakantie een grote verbouwing van de benedenverdieping. Daarbij wordt de ingang verplaatst.



Verhalen van de Efteling

De werkzaamheden duren naar verwachting tot half april. "Passend bij de nieuwe uitstraling en positionering krijgt het hotel een nieuwe naam", aldus de Efteling. Vanaf de heropening wordt de term Efteling Wonder Hotel gebruikt. "In het Efteling Wonder Hotel slaap je in dromerige kamers of sprookjesachtige themasuites en gaan de verhalen van de Efteling verder."



Het doel is om het eerste hotel "nog duidelijker in de markt te zetten", zegt directrice park en resorts Nicole Scheffers. "Het Efteling Wonder Hotel onderscheidt zich van onze andere verblijfslocaties door sterke thematisering." Voor de aankomende renovatie is een beroep gedaan op een extern architectenbureau.



Loonsche Land

Naast het huidige Efteling Hotel en het nieuwe Efteling Grand Hotel kunnen bezoekers blijven slapen in de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land, waar zowel bungalows als hotelkamers beschikbaar zijn.