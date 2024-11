Terra Botanica

Groep achter Drievliet en Hellendoorn neemt Frans themapark over

De pretparkgroep achter onder meer Drievliet en Avonturenpark Hellendoorn gaat een Frans themapark runnen. Trekpleister Terra Botanica, eigendom van de Franse overheid, wordt vanaf aankomend voorjaar uitgebaat door de Looping-groep. Daarover is een akkoord bereikt met de West-Franse stad Angers, waar Terra Botanica ligt.

Het is de bedoeling dat de Looping-groep het beheer van Terra Botanica de komende veertig jaar op zich neemt, als onderdeel van een erfpachtconstructie. Onder leiding van de groep moet de bestemming verder ontwikkeld worden. De grond blijft wel eigendom van de overheid.

Terra Botanica is na Puy du Fou het best bezochte themapark in de regio Pays de la Loire. Het afgelopen seizoen werden 587.000 bezoekers verwelkomd, een record. Looping heeft grootse plannen met het park: er ligt een investeringsplan klaar ter waarde van maar liefst 59 miljoen euro.



Boottocht

In Terra Botanica zijn naast thematische tuinen en speeltoestellen ook enkele attracties te vinden, waaronder een treintje, een fietsmonorail, een boottocht, een VR-beleving en een luchtballon. De Looping-groep bestaat uit negentien pret- en dierenparken in acht Europese landen, die jaarlijks in totaal ongeveer 6,5 miljoen bezoekers trekken.