Plopsaland Resort Belgium

Radio-dj's regelen gratis Plopsaland-tickets door zich voor te doen als zoon van Gert Verhulst

Twee Vlaamse radio-dj's hebben een grap uitgehaald met attractiepark Plopsaland. Robin Keyaert en Imane Boudadi van radiozender MNM deden zich telefonisch voor als Viktor Verhulst - de zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst - en zijn assistente. Op die manier probeerden ze gratis tickets te regelen. Dat lukte wonderwel.

De twee kregen Plopsa-medewerkster Hilde aan de telefoon. Boudadi stelde zich aan haar voor als "Lisa, van het persoonlijke management van Viktor Verhulst". Het bleek geen enkel probleem om vrijkaarten klaar te leggen voor Viktor en zijn neefjes. "Een ticket of drie, vier?", klonk het vervolgens. "Of vijf? Of aan hoeveel had je gedacht?"

Keyaert imiteerde Verhulst vervolgens op de achtergrond. "Die gaan vriendjes meepakken, dus pak een stuk of zes." Daarna vroeg de nep-Viktor de telefoniste het hemd van het lijf over de openingstijden van het F.C. De Kampioenen Café, het aanbod van restaurant Mr. Spaghetti en meet-and-greets met Bumba.



Pak van Bumba

Hij belooft aan zijn vader door te geven dat Hilde het "heel goed doet". "Ons vader mag dat gerust weten." Ook coördinator Filip Loos wordt genoemd. "Ja, de Fluppe!", bluft Keyaert. "Die ken ik." Als de dj vraagt of hij zelf ook een keer in het pak van Bumba mag kruipen, wordt het gesprek afgerond. "Bumbalu, salut, dag."



Plopsaland is eigendom van Studio 100, het bedrijf van Gert Verhulst. Het Plopsa-management kan kennelijk wel lachen om de actie: op Instagram liet Plopsa-directeur Carl Lenaerts een like achter. Dj's Keyaert en Boudadi pleiten ondertussen voor een loonsverhoging voor medewerkster Hilde. "Werknemer van de maand!"