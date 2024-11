Parc Spirou Provence

Video: Frans pretpark bestelt family thrill launch coaster voor 2026

Het Franse pretpark Parc Spirou gaat een lanceerachtbaan bouwen. Bij de Italiaanse fabrikant Zamperla werd een zogeheten family thrill launch coaster besteld: een heftige achtbaan met meerdere lanceringen, geschikt voor families. De opening vindt plaats in 2026.

"Deze achtbaan is ontworpen om zowel sensatiezoekers als gezinnen aan te spreken", zegt de attractiebouwer erover. De makers spreken over "een unieke en soepele rit" en "de ideale mix van spanning en gezinsvriendelijke adrenaline". Er geldt een minimumlengte van 105 centimeter.

Parc Spirou was specifiek op zoek naar een spannende attractie die ook geschikt is voor jongere bezoekers. De achtbaan komt in het teken te staan van de Japanse mangaserie Naruto. Tweedimensionale elementen uit de animatiereeks worden getransformeerd tot driedimensionale decorobjecten.



Verlengstuk

"Ons doel was om een ervaring te creëren die aanvoelt als een verlengstuk van Naruto's wereld", zegt creatief manager Enrico Patechi. "We denken dat fans dol zullen zijn op het eindproduct." Het laatste karretje van de trein is omgedraaid. Per uur kunnen in theorie 680 personen een ritje maken.







De 670 meter lange coaster bestaat uit twee verschillende delen: een lancering van 65 kilometer per uur en een tweede versnelling naar 75 kilometer per uur. Dankzij een wissel leggen passagiers in totaal 1004 meter af. Er wordt gebruikgemaakt van een doodlopend gedeelte op 31,5 meter hoogte, waarna de trein achterwaarts terugkeert naar het station. Een videosimulatie toont hoe een rit zal verlopen.