Disneyland Paris

Reguliere entreeprijs Disneyland Paris stijgt van 130 naar 144 euro per dag

Het reguliere entreetarief van Disneyland Paris is fors verhoogd. In plaats van 130 euro betalen bezoekers nu 144 euro voor een flexibel dagticket voor beide Disney-parken. Wie genoegen neemt met één van de twee parken, rekent voor zo'n kaartje 119 euro af. Dat was eerder 105 euro per dag.

De oude tarieven golden sinds maart 2022: ze zijn de afgelopen tweeënhalf jaar niet verhoogd. Nu komt er in één klap 14 euro bij. Het gaat om standaardprijzen voor een zogeheten Undated Ticket: toegangsbewijzen zonder specifieke datum.

Wie via de Disney-website een kaartje bestelt voor een vooraf vastgestelde datum, betaalt minder. Sinds kort wordt in de kalender gebruikgemaakt van flexibele prijzen, afhankelijk van vraag en aanbod. Ze kunnen op elk moment stijgen en dalen.



Kerstvakantie

Op dit moment kosten tickets voor sommige doordeweekse dagen in januari bijvoorbeeld nog 51 euro voor één park en 76 euro voor twee parken. In de kerstvakantie rekent Disney tot 133 euro voor hetzelfde kaartje. Voor een parkeerkaartje wordt op dit moment 30 euro per dag gevraagd. Dat tarief is al sinds 2018 niet gewijzigd.



Op dinsdag 31 december 2024 - oudejaarsavond - geldt een apart tarief: 150 euro voor één park en 175 euro voor twee parken. Het Disneyland Park is dan open tot 01.00 uur 's nachts, het Walt Disney Studios Park tot 22.00 uur. Er wordt gezorgd voor extra entertainment.