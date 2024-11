Plopsa Group

Plopsaland schakelt hulp in van voormalig Efteling-directeur

Een oud-directeur van de Efteling werkt momenteel voor de Plopsa-parken. Voormalig Efteling-directielid Coen Bertens is ingeschakeld om de Plopsa Group te ondersteunen bij ene trainingsprogramma voor het personeel. Dat bevestigt een Plopsa-woordvoerder aan Looopings.

Het programma draait om "customer service". "Deze training is specifiek bedoeld voor onze medewerkers op de vloer", legt de voorlichter uit. "Het richt zich op het verbeteren van de bezoekerservaring in onze parken." Bertens geeft tegenwoordig trainingen op het gebied van gastvrijheid.

In de Efteling was Bertens als directeur verantwoordelijk voor het attractiepark en de operationele zaken. Na een dienstverband van 23 jaar vertrok hij begin 2021 omdat hij meer tijd wilde besteden aan zijn gezin. Even later startte hij een eigen adviesbureau voor de industrie: Coen Bertens Consultancy.



Pretparkbeurs

Afgelopen week vond in de Amerikaanse staat Florida de jaarlijkse pretparkbeurs IAAPA Expo plaats. Bertens was tijdens het evenement op stap met de delegatie van Plopsa. De groep bezocht niet alleen de beurs, maar ook verschillende parken in Orlando. Daar deed men inspiratie op voor thuis.