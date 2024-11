Efteling: Danse Macabre

Ergste drukte is voorbij: nog maar kwartiertje wachten bij nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Wie zichzelf had voorgenomen om pas naar de Efteling te gaan zodra de wachtrij bij Danse Macabre zou afnemen, moet goed opletten. Het is momenteel opvallend rustig in het Kaatsheuvelse attractiepark. Sinds de opening op 31 oktober was de gemiddelde wachttijd bij het spookspektakel nog nooit zo laag als nu.

Door het slechte weer en het ontbreken van vakantie- en feestdagen verwelkomt het park deze week slechts een handjevol bezoekers. Dat zien we ook terug bij Danse Macabre. Gisteren en vandaag bedroeg de wachttijd 's middags een kwartier tot twintig minuten.

Vorige week was dat nog vijftig tot zeventig minuten, ook doordeweeks. Een week eerder stonden bezoekers ongeveer zestig tot honderd minuten in de rij. De korte wachtrij geeft bezoekers de kans om Danse Macabre meerdere keren achter elkaar uit te proberen, zonder lang in de rij te hoeven staan.



Tijdelijk fenomeen

Een verlengde wachtrij op het plein voor de ingang is op dit moment niet meer nodig. Uiteraard zijn de gunstige wachttijden een tijdelijk fenomeen: zodra de weersomstandigheden beter worden en meer mensen vrij zijn - in de weekenden of schoolvakanties - zal het weer drukker worden in de Efteling en bij Danse Macabre.



De attractie heeft wel een opvallend hoge capaciteit: in theorie kunnen 1253 personen per uur een ritje maken. Op technisch vlak draait Danse Macabre opvallend soepel. Hoewel het attractietype van fabrikant Intamin nog nergens anders ter wereld bestaat, blijven langdurige storingen vooralsnog uit.



99,6 procent

Gegevens uit de Efteling-app tonen aan dat Danse Macabre de afgelopen zeven dagen tijdens de openingsuren van het park 99,6 procent van de tijd operationeel was. Dat percentage ligt bijvoorbeeld hoger dan Baron 1898 (98,7 procent), Symbolica (93,1 procent), Joris en de Draak (93,1 procent) en De Vliegende Hollander (91,5 procent).