Overstromingen in Belgische dierentuin Pairi Daiza: 'Zwaar getroffen'

Eén van de grootste dierenparken in de Benelux wordt geteisterd door overstromingen. Door de aanhoudende slechte weersomstandigheden kwamen delen van de Belgische dierentuin Pairi Daiza onder water te staan. Dat meldt het park zelf op social media.

Pairi Daiza is naar eigen zeggen "zwaar getroffen door hevige regenval". "We willen u informeren dat ons park momenteel onder water staat", klonk het vanochtend. De dieren zijn veilig, maar bezoekers ondervonden veel overlast. "We raden u af om vandaag naar Pairi Daiza te komen."

De dierentuin ligt bij de rivier de Dender. "Onze teams monitoren de stijging van het waterpeil van de Dender nauwgezet." Er is hard gewerkt om de gevolgen van het noodweer te beperken, laat het park weten.



Hoofdweg

In de loop van de middag verbeterde de situatie. Enkele overstroomde paden zijn vrijgemaakt. Ook de hoofdweg buiten het park is weer toegankelijk.



"Als het weer stabiel blijft, verwachten we dat alles morgen weer normaal functioneert", aldus Pairi Daiza. Men bedankt fans voor alle "hartverwarmende berichten". "Jullie steun betekent ontzettend veel voor ons en voor iedereen die getroffen is door de overstromingen."