Europa-Park Erlebnis-Resort

Watergevecht in de winter: Europa-Park heropent waterattractie in Rulantica met overkapping

Eén van de waterattracties in Rulantica, de waterwereld van Europa-Park, is voorzien van een permanente overkapping. Voortaan kunnen bezoekers ook bij slecht weer gebruikmaken van de interactieve watercarrousel Tønnevirvel. Die bestaat uit negen ronde boten voor elk zes personen.

Met behulp van waterpistolen gaan zij een watergevecht aan met elkaar én met omstanders. De attractie van huisleverancier Mack Rides opende in de zomer van 2022, toen nog als beleving in de openlucht. In de winter die volgde, zette Europa-Park een verwarmde tent over de molen heen.

Uiteindelijk heeft men er toch voor gekozen om van Tønnevirvel een binnenattractie te maken. In september begonnen ingrijpende werkzaamheden in de omgeving, waarbij de carrousel zelf onaangeroerd bleef. Nu staat er een constructie met een grote glazen koepel.



Lichteffecten

Europa-Park maakte van de gelegenheid gebruik om ook nieuwe lichteffecten toe te voegen, die na zonsondergang tot hun recht komen. Tijdens de rit klinkt een speciale soundtrack in Scandinavische sferen. 's Avonds laat wordt dancemuziek opgezet.