Efteling

Nieuwe Aquanura-show heet Efteling Symphonica: première op 11 december

De nieuwe versie van Efteling-watershow Aquanura gaat Efteling Symphonica heten. Op woensdagavond 11 december vindt de première plaats. Toeschouwers krijgen een veertien minuten durende muzikale reis langs bekende attracties voorgeschoteld, met enkele nieuwe effecten.

De Efteling heeft afscheid genomen van de vlammenwerpers in de show. Daarvoor in de plaats kwamen vier lantaarns van 8 meter hoog: de Bakens van Licht. Ze "laten prachtige beelden verschijnen langs het water", aldus de Efteling. Ondertussen klinkt "een nooit eerder gehoord muziekstuk".

Men belooft "herkenbare en nieuwe klanken uit de Efteling", van muziek uit het Sprookjesbos tot het thema van Baron 1898. Ook het beroemde deuntje van Carnaval Festival komt wederom in de show voor. Enkele Efteling-melodieën werden opgenomen in een andere muziekstijl. Dat moet zorgen voor een "verfrissende ervaring".



Wonderlijke projecties

"Met de herkenbare muziek, thematische verlichting en wonderlijke projecties vormt de nieuwe Aquanura-show de spectaculaire afsluiter van een dagje Efteling." Tot 11 december staat Aquanura met een Zachte G op het programma: de versie met muziek van Guus Meeuwis.



De eerste twee Aquanura-shows uit respectievelijk 2012 en 2013 werden Eerste Efteling Symfonie en Tweede Efteling Symfonie genoemd. Dit keer is dus gekozen voor een internationalere term. In 2014 kwam er een variant met dancehits van dj Tiësto, bedoeld voor speciale gelegenheden.