Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park viert vijfde verjaardag van waterwereld Rulantica: entertainment en vuurwerk

Europa-Park zorgt eind deze maand voor een feestje in waterwereld Rulantica. Het waterpark bij het Duitse attractiepark bestaat vijf jaar. Dat wordt op vier dagen gevierd met extra activiteiten en entertainment, van donderdag 28 november tot en met zondag 1 december.

Zo is in het verwarmde buitenbad Frigg Tempel een speciale verjaardagscocktail te bestellen. Bovendien treedt er een dj op. Wie saunaruimte Hyggedal betreedt, kan gebruikmaken van speciale behandelingen. Er worden ook kleine cadeautjes weggegeven. Bij restaurant Snekkjas verschijnt mascotte Snorri.

Men zorgt voor extra aankleding. In het buitengebied worden 's avonds vuurschalen ontstoken. Verder huisvest de lobby van het zwemparadijs een feestelijk fotopunt. Op donderdag 28 november - precies vijf jaar na de opening - staat 's avonds een vuurwerkspektakel op het programma.



Vikingløp

Rulantica is toegankelijk sinds november 2019. In 2020 werd het saunagedeelte toegevoegd, gevolgd door buitenspeelplaats Svalgurok in 2021. Een jaar later opende de interactieve waterattractie Tønnevirvel, die momenteel overkapt wordt. Vorig jaar presenteerde Europa-Park de uitbreiding Nordiskturn, met loungemogelijkheden, dagsuites en raceglijbaan Vikingløp.