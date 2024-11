Sea Life London Aquarium

Politici eisen dat Sea Life stopt met houden van pinguïns in verblijf zonder daglicht

Sea Life London zou moeten stoppen met het houden van pinguïns in gevangenschap. Dat eisen Britse politici. In de kelder van de aquariumattractie leven zo'n vijftien ezelspinguïns in een verblijf zonder daglicht. Twintig parlementsleden hebben een motie ondertekend waarin Sea Life wordt opgeroepen om de dieren elders onder te brengen.

Het gaat om alle vier de leden van de Green Party, Labour-parlementslid Mary Kelly Foy en vijftien leden van de Liberal Democrats. Ze hebben zich geschaard achter een zogeheten Early Day Motion (EDM) om het onderwerp op de politieke agenda te zetten.

Dierenrechtenorganisaties vragen al langer om een einde te maken aan het houden van pinguïns in Sea Life London. Zij klagen dat de dieren gebruikt worden als commerciële objecten, zonder dat men oog heeft voor het dierenwelzijn. De ezelspinguïns kunnen in het primitieve verblijf zo'n 2 meter diep duiken. In het wild duiken ze tot een diepte van 180 meter.



Petitie

Een petitie die vraagt om het verplaatsen van de dieren naar een natuurlijke omgeving, werd al bijna 2500 keer getekend. Sea Life London is eigendom van Merlin Entertainments. Een woordvoerster beweert dat dierenwelzijn voor het bedrijf "van het grootste belang" is. "Ons toegewijde team zet zich in om de beste zorg te leveren."



Het bedrijf houdt vol dat de leefomgeving in de Sea Life-kelder "een uitstekende balans tussen water en land" biedt. "De pinguïns kunnen hun natuurlijke gedrag vertonen en ze hebben voldoende privacy." Merlin dreigde eerder met juridische stappen toen een Engelse krant opschreef dat de dieren "in gevangenschap" leven.