Heide Park Resort

Organisator van festival in Duits pretpark is failliet: hoop op terugbetaling vervliegt

De organisator van een groot muziekfestival in het Duitse pretpark Heide Park is in de financiële problemen gekomen. HighLight Production, de partij achter het Heide Park Festival, heeft faillissement aangevraagd. Dat betekent niet alleen slecht nieuws voor het bedrijf, maar ook voor bezoekers die nog hoopten op een terugbetaling.

Het Heide Park Festival kon meerdere beloftes namelijk niet waarmaken. De Duitse dj Felix Jaehn en het Amerikaanse dj-duo The Chainsmokers kwamen niet opdagen tijdens het evenement op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september. Bovendien ontstond consternatie toen tickets plotseling een stuk goedkoper werden, terwijl fans van het eerste uur de volledige prijs hadden betaald.

Naar aanleiding van massale woede over de gang van zaken lieten consumentenorganisaties weten dat bezoekers recht zouden hebben op een gedeeltelijke terugbetaling van de toegangsprijzen. Het Heide Park Festival schond immers contractuele afspraken. Nu de initiatiefnemer failliet is, kan het festivalpubliek waarschijnlijk fluiten naar die centen.



Uitbesteed

Heide Park en parkeigenaar Merlin Entertainments hebben zelf weinig te maken met het festival: de organisatie werd volledig uitbesteed. Er is een curator aangesteld. Wie toch nog wil proberen om een betaald bedrag terug te krijgen, zal contact moeten opnemen met de rechtbank in Dortmund.



Het laatste bericht op de officiële socialmedia-kanalen van het festival dateert van 25 september. "Pure vreugde en energie die gewoon besmettelijk is!", valt te lezen bij foto's van het evenement. Men blijft het concept - volledig onterecht - "Europa's eerste muziekfestival in een pretpark" noemen.



Tweede editie

Ondanks alle tegenvallers en het faillissement is online nog steeds een optimistische boodschap zichtbaar. De Instagram-pagina van het Heide Park Festival vermeldt een "tweede editie" in 2025. "Meer info binnenkort." De kans dat er daadwerkelijk een tweede editie komt, lijkt nihil.