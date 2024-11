Chessington World of Adventures Resort

Video: Brits kerstkoor doet poging om te zingen in een achtbaan

Een Brits koor heeft het zingen van liederen letterlijk naar nieuwe hoogtes gebracht. Pretpark Chessington World of Adventures verwelkomde onlangs de leden van The Crypt Choir voor een bijzondere actie: het zingen van een kerstlied in een achtbaan.

De carol singers stapten in de vorig jaar geopende attractie Mandrill Mayhem, een gelanceerde wing coaster die zowel voor- als achteruit gaat. Daar brachten ze Ding Dong Merrily on High ten gehore. Op videobeelden is te zien dat sommige zangers enige moeite hadden om toonvast te blijven.

Mandrill Mayhem, gebouwd door fabrikant Bolliger & Mabillard, is 20 meter hoog. De trein haalt een topsnelheid van 72 kilometer per uur. Passagiers gaan twee keer over de kop: een keer voorwaarts en een keer achterwaarts. Dezelfde firma was verantwoordelijk voor bijvoorbeeld Fenix in Toverland.



Kerstconcert

Het koor is onderdeel van The King's School Canterbury. Met de stunt wilde het Engelse pretpark een speciaal kerstconcert promoten, dat op zaterdag 23 november plaatsvindt als onderdeel van winteropening Winter's Tail.