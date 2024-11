Attractiepark de Waarbeek

Attractiepark de Waarbeek neemt afscheid van vrijevaltoren

In Attractiepark de Waarbeek wordt tijdens de wintersluiting een attractie afgebroken. Vrijevaltoren Theodorus de Vampier verdwijnt na twee jaar uit het Overijsselse pretpark, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Het is de bedoeling om ter vervanging iets nieuws te presenteren in 2025.

Daarover is nog geen definitieve beslissing genomen. De bescheiden toren werd overgenomen door attractiehandelaar Martijn Meijer. Mogelijk duikt het gevaarte over een tijdje dus nog ergens anders op. De Waarbeek opende Theodorus de Vampier in 2022.

De attractie van het type jumping star werd in 2003 gebouwd door de Italiaanse fabrikant Zamperla. Tot 2015 reisde de vrijevaltoren op de kermis, onder de noemer Rudi der Kleine Vampir. Van 2015 tot en met 2021 stond de ride in het Limburgse pretpark de Valkenier.