Slagharen wil dat fan video van mascotteshow weghaalt: 'Ik ben zwaar teleurgesteld'

Attractiepark Slagharen wil niet dat bezoekers video's van shows online zetten. De afgelopen jaren was het filmen en publiceren van de theatervoorstellingen in het Overijsselse pretpark geen enkel probleem. Nu in het park een nieuwe sinterklaasshow speelt, is het beleid veranderd.

Een fan die beelden van de nieuwe Klungelpiet Show deelde op zijn YouTube-kanaal Project Slagharen, werd in een privébericht op de vingers getikt door een woordvoerder. "Dit omdat deze show nog een paar keer te zien is", luidde de uitleg. "Zo blijft het voor veel mensen nog een verrassing."

Toen de videomaker aangaf dat hij juist filmpjes publiceert voor andere fans die niet wekelijks naar Slagharen kunnen komen, begon de voorlichter over auteursrechten. De video moest alsnog weg "omdat er copyright rust op deze show". Slagharen gaf wel toestemming voor het plaatsen van "een compilatie van anderhalve minuut".



Snackbar

De Klungelpiet Show, waarin ook Slagharen-mascottes Randy en Rosie een rol spelen, duurt zo'n 25 minuten. In het theater - een zaaltje met tafels en stoelen naast een snackbar - wordt niet omgeroepen dat filmen of het publiceren van meer dan anderhalve minuut aan videomateriaal niet toegestaan is. Er hangen ook geen borden.



De fan achter YouTube-account Project Slagharen is teleurgesteld over de gang van zaken. Hij vreest dat zijn kanaal weinig meer waard zal zijn als Slagharen bepaalde content gaat verbieden. "Er staat nergens aangegeven dat dit niet mag", benadrukt hij in een reactie op Instagram. "Ik vind dat dit gewoon echt niet kan."



Persbeleid

In een reactie per mail verwijst de Slagharen-woordvoerder naar het officiële persbeleid van het park. Daarin wordt op dit moment echter geen melding gemaakt van regels met betrekking tot het filmen van shows. Bovendien is de fan in kwestie geen onderdeel van de pers: hij betaalt zijn eigen tickets en hoeft zich niet aan te melden bij de marketing- of communicatieafdeling.