Efteling

Oud en nieuw in de Efteling nu volledig uitverkocht

Nog geen tickets gekocht voor oudejaarsavond in de Efteling? Alle toegangsbewijzen voor het nieuwjaarsfeest in het attractiepark zijn uitverkocht. Afgelopen week raakten de kortingstickets voor abonnementhouders al op. Nu zijn ook de reguliere entreekaarten niet meer verkrijgbaar.

Kaarten werden aangeboden voor 56 euro per persoon. Abonnees kregen 25 procent korting. Zij betaalden 42 euro. De Efteling heeft niet bekendgemaakt hoeveel tickets er in totaal in de verkoop gingen. Sinds de start in 2011 was het evenement bij elke editie helemaal uitverkocht.

Het programma bestaat dit keer onder andere uit een acrobatische act op het dak van Station de Oost, een silent disco bij de Piraña, Grootmoeders Bingo in het Carrouseltheater, een muzikale verrassing bij Het Witte Paard en een identieke vuurwerkshow op twee verschillende plaatsen. De attracties zijn gewoon open.