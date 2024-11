De Flierefluiter

Speeltuin in Overijssel promoot zichzelf als 'hét goedkopere alternatief voor de Winter Efteling'

De Winter Efteling is te duur en te druk. Dat is de opvallende boodschap van een speeltuin in Overijssel. Speelpark De Flierefluiter in Raalte adverteert online met de slogan "hét goedkopere alternatief voor de Winter Efteling" Bezoekers kunnen er genieten van winterse sferen "zonder dat je gelijk honderden euro's kwijt bent".

Op die manier probeert men potentiële Efteling-bezoekers op andere gedachten te brengen. De initiatiefnemers spelen handig in op de populariteit en de reputatie van het sprookjespark in Kaatsheuvel. In een Facebook-advertentie wordt het concept Winter Flierefluiter gepresenteerd als een soort Winter Efteling, maar dan goedkoper en minder druk.

Er zijn bijvoorbeeld "geen lange wachtrijen zoals bij de Efteling", valt er te lezen. Verder kunnen bezoekers zich verheugen op winterse binnen- en buitenactiviteiten, warme zitplaatsen, speelplekken en horecaspecials. Maar, zo benadrukt het park, eigen eten en drinken meenemen mag ook. Dat geldt overigens ook voor de Efteling.



Schaatsbaan

Een ticket voor de Winter Efteling kost momenteel tussen de 38 en 51 euro. Daarmee mogen bezoekers minimaal zeven uur lang gebruikmaken van tientallen attracties en meerdere shows bekijken. Er werd ook gezorgd voor verschillende winterse extra's, waaronder een schaatsbaan.



Winter Flierefluiter vraagt 11,50 tot 13,25 euro. Het aanbod bestaat uit een binnenspeeltuin en een kinderboerderij. Kinderen kunnen onder meer pony's borstelen, zichzelf laten schminken en mascotte Guusje ontmoeten. De ANWB riep de speeltuin begin dit jaar uit tot Leukste Uitje van Overijssel.