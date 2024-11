Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Ingrijpende werkzaamheden bij waterattractie Slagharen: baandelen verwijderd

De waterbaan van Attractiepark Slagharen is deels afgebroken. Het Overijsselse pretpark grijpt de winterperiode aan om waterattractie Ripsaw Falls te renoveren. Daarvoor moest een deel van de constructie gedemonteerd worden: het stuk bij de kleine afdaling is verwijderd.

"De revisie van de lage heuvel neemt heel veel tijd in beslag", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Vandaar dat de attractie nu dicht blijft." Rond de waterbak zijn bouwhekken neergezet. "Hier wordt gewerkt aan de toekomst!", valt te lezen op zeilen.

Ripsaw Falls, gebouwd door de Franse fabrikant Reverchon, opende in 1992. Naar verwachting duurt het onderhoudsproject enkele maanden. Het is de bedoeling om de boomstambaan weer in gebruik te nemen bij de start van het nieuwe zomerseizoen, in het voorjaar van 2025.



Verkeerspark

De sluiting wordt vermeld in het attractieoverzicht op de officiële Slagharen-website. Daar valt ook te lezen dat waterglijbaan White Water, verkeerspark The Passepartout Explorer en watergevecht Expedition Nautilus momenteel buiten gebruik zijn. Er worden geen heropeningsdata genoemd.