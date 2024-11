Boudewijn Seapark

Minister hakt knoop door over Belgisch dolfinarium: binnen dertien jaar geen dolfijnen meer

De dagen van Boudewijn Seapark in Brugge lijken geteld. Ben Weyts, de Vlaamse minister van Dierenwelzijn, heeft besloten dat het Belgische attractie- en dierenpark binnen dertien jaar moet stoppen met het houden van dolfijnen. Dat betekent waarschijnlijk het einde van de trekpleister, die vooral bekendstaat als dolfinarium.

Ruim een jaar geleden werd duidelijk dat Boudewijn Seapark voorlopig open mocht blijven, op voorwaarde dat men vóór 2027 een nieuw buitenbassin gerealiseerd zal realiseren. In 2037 zou de situatie opnieuw geëvalueerd worden. Nu heeft minister Weyts toch een knoop doorgehakt: na 2037 moeten de dolfijnen verdwenen zijn.

"Eerder beslisten we al dat er geen nieuwe dolfinaria mochten bijkomen en werden Boudewijn Seapark extra maatregelen opgelegd om het dierenwelzijn te verbeteren", meldt Weyts. Hij doelt op een kweek- en importverbod én de verplichte bouw van het buitenbassin.



Volledig afgeschreven

"Uiterlijk in 2037 eindigt in Vlaanderen voorgoed het verhaal van dolfijnen in gevangenschap", geeft de minister aan. "Dat is namelijk het moment waarop het nieuwe buitenbassin volledig afgeschreven is. De uitbaters hebben dan hun investering kunnen recupereren."



Boudewijn Seapark is eigendom van de Spaanse groep Aspro Parks, net als bijvoorbeeld het Dolfinarium in Harderwijk. De firma staat erom bekend slechts mondjesmaat te investeren. Het management van het park legt zich niet neer bij de overheidsbeslissing.



Juridische stappen

Parkmanager Lars van den Ham was in de veronderstelling dat pas in 2037 een nieuwe evaluatie zou plaatsvinden. Het nieuws over de naderende sluiting valt dan ook rauw op zijn dak. Hij kondigt aan juridische stappen te overwegen tegen de Vlaamse overheid, omdat minister Weyts zich niet aan gemaakte afspraken zou houden.



De politicus geeft toe dat de plannen gewijzigd zijn. "Ik denk dat het beter is om duidelijkheid te bieden", zegt hij daarover. "Ik denk dat er weinig argumenten zijn om dolfijnen gevangen te houden, behalve om kunstjes te doen voor mensen. Dat vind ik niet meer te verantwoorden. Zeker als je weet dat dolfijnen hyperintelligente en stressgevoelige dieren zijn."