Ongeneselijk zieke Vlaamse pretparkfan (27) deed zijn allerlaatste achtbaan: 'Ik heb een fantastisch leven gehad'

Jonas Casters (27) had jarenlang maar één doel: ritjes maken in zo veel mogelijk verschillende achtbanen. Onlangs deed de Vlaamse pretparkfanaat zijn laatste nieuwe rollercoaster: de teller blijft steken op 725. Casters is ongeneselijk ziek. De tumor in zijn lever kan niet meer behandeld worden.

"Niemand hoeft medelijden met mij te hebben", vertelt de achtbaanliefhebber in gesprek met Het Belang van Limburg. "Ga je passie achterna, net zoals ik dat met mijn liefde voor achtbanen heb gedaan." Casters reisde de wereld over om achtbanen uit te proberen. Hij hield een blog en een YouTube-kanaal bij met de naam J.Coasters.

In september stapte hij in achtbaan nummer 725, in Las Vegas. Samen met een vriend bezocht Casters in drie weken tijd twaalf verschillende Amerikaanse pretparken. Het zou zijn laatste verre reis worden. De Vlaming, die al zijn hele leven een hartafwijking heeft, wist destijds al dat hij ernstig ziek was.



Paar weken

Hij hoopte toen nog dat de leverkanker behandeld kon worden. Bij thuiskomst bleek de tumor echter schrikbarend snel gegroeid. Op 27-jarige leeftijd is hij uitbehandeld. Casters hoorde op maandag 21 oktober dat hij nog maar een paar weken te leven heeft.



Inmiddels is zijn gezicht helemaal geel: een teken dat zijn lever nog amper functioneert. Toch maakte hij onlangs nog een hoogtepunt mee. In Europa-Park ontmoette hij zijn held Roland Mack, de eigenaar van het resort. Daar ontving hij ook een gesigneerd boek en een wiel van de achtbaan Silver Star. "Dat wiel gaat mee in mijn doodskist", zegt de coasterfan erover.



Phantasialand

De coasterjager had nog plannen om de komende jaren naar Italië, Finland en Japan te reizen, in de hoop de duizendste rollercoaster af te kunnen tikken. Zo ver zal het niet komen. De allerlaatste achtbaanritjes vonden vorige week plaats in Phantasialand: de Belg bereed zijn favorieten F.L.Y. en Taron, in het bijzijn van familie en vrienden.



Casters' begrafenis mag in ieder geval geen trieste bedoening worden, benadrukt hij. Hij hoopt op "epische liedjes uit de pretparken". "Afsluiten doen we met cola en frieten in plaats van een traditionele koffietafel."



Onverwachte wending

De Vlaming lijkt er vrede mee te hebben dat het einde nadert. "Ik heb een fantastisch leven gehad", zegt hij. "Natuurlijk had ik graag nog wat langer rondgelopen op deze aardbol en die duizendste coaster gehaald, maar soms neemt het leven een onverwachte wending. Net zoals een rollercoaster."