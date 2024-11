Familiepark Mondo Verde

Limburgs themapark breekt attracties af voor onderhoud

Enkele attracties in het Limburgse pret- en dierenpark Mondo Verde zijn afgebroken. De bestemming in Landgraaf is bezig met groot onderhoud. Om die reden werd boomstambaan El Niño, geopend in 2017, gedemonteerd. De waterattractie is sinds 4 november buiten gebruik.

Verder ging op 3 november de Safari Carousel dicht, een twee verdiepingen tellende draaimolen met dierenthema. Dat is opvallend, omdat de carrousel pas dit jaar in gebruik genomen werd. Kennelijk zijn er nu al werkzaamheden nodig. Daarnaast moeten bezoekers momenteel het Apeneiland missen.

Bovendien staan pannenkoeken tijdelijk niet op het menu. Ook de rijstkraam is dicht. Het laagseizoen duurt nog tot maandag 10 maart. Het park is in de weekenden en tijdens de kerstvakantie van 10.00 tot 17.00 uur toegankelijk. Op andere dagen gaan de poorten slechts vier uurtjes open: tussen 11.00 en 15.00 uur.



All-you-can-eat

Mondo Verde hanteert een all-you-can-eat-concept: bij een ticket zijn pasta, tomatensoep, broodjes, rijst en pannenkoeken doorgaans inbegrepen. Warme dranken, ranja, ijsdrank mogen onbeperkt geconsumeerd worden na het aanschaffen van een beker. Voor friet en snacks moet 1 euro per portie bijbetaald worden.