Efteling

Automobilist rijdt prullenbak uit de grond op Efteling-parkeerplaats: 'Idioot zonder geduld'

Een automobilist heeft een grote prullenbak omver gereden op het parkeerterrein van de Efteling. Het gaat om een groene afvalbak, bevestigd was aan de grond, met een vuilcontainer erin. De wagen ramde de bak vrijdag op hoge snelheid.

Op een afbeelding is te zien hoe een auto tot stilstand is gekomen na het omver rijden van de bak. Het voorval vond plaats op Efteling-parkeerplaats P2. Een dag later ligt het omhulsel nog steeds op de grond. Medewerkers hebben een verkeerskegel neergezet in het betonnen funderingsblok.

"Kreeg deze foto gisteren doorgestuurd, ziet eruit als een idioot zonder geduld", schrijft een Efteling-fan op social media. "Je bent sowieso een idioot als je het voor elkaar krijgt om een vuilnisbak om te rijden...", reageert een ander.



Dure auto

Haastige spoed is zelden goed, meldt een X-gebruiker. "Dure auto hè, daar rijden vaak mensen in die zich speciaal genoeg voelen om zulke capriolen uit te halen om als eerste weg te zijn."