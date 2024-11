Phantasialand

Thrillride Talocan in Phantasialand na ruim vijf maanden weer open

Phantasialand heeft een bekende thrillride na meer dan vijf maanden heropend. De suspended top spin Talocan, in 2007 gebouwd door de Duitse firma Huss Park Attractions, sloot begin juni vanwege een technisch defect. Op videobeelden was te zien hoe de gondel heen en weer zwalkte.

Vervolgens ging de attractie dicht voor reparaties. Talocan werd afgeschermd voor publiek met behulp van houten schuttingen. Deze week rondde het Duitse pretpark de werkzaamheden af. Vanaf vandaag kunnen bezoekers weer een ritje maken in de kantelende en draaiende bank.

Het ritprogramma werd niet aangepast, al voelt de beleving dankzij het groot onderhoud wel soepeler dan voorheen. Bijzonder is dat ook de vuureffecten rond de attractie het eindelijk weer doen. Die ontbraken sinds het voorjaar van 2023.



Tempel

Talocan is onderdeel van het themadeel Mexico. Het achtergrondverhaal werd gebaseerd op een Mexicaanse mythe over de Azteekse god Tlaloc. Bezoekers betreden een Azteekse tempel waar de god hen op de proef stelt. De soundtrack werd in 2015 gemaakt door audiopartner IMAscore.