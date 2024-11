Efteling

Foto's: nieuw Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt gaat de hoogte in

De bouw van een nieuw Efteling-sprookje is nu echt in volle gang. Bezoekers kunnen vanaf komend voorjaar een nieuw tafereel ontdekken in het Sprookjesbos: De Prinses op de Erwt. Na het bouwrijp maken van het terrein en het storten van de fundering gaat de constructie nu de hoogte in.

In sneltreinvaart zijn er muren opgetrokken. Het uiteindelijke bouwwerk is al goed te herkennen. We zien ook openingen voor de deuren aan de voorzijde en de raampartij aan de linkerkant. Passanten turen straks naar binnen om de prinses te zien liggen op een enorme stapel matrassen.

De komst van De Prinses op de Erwt hangt samen met het nieuwe Efteling Grand Hotel, dat momenteel verrijst achter het gebouwtje. Om die reden is gekozen voor een verhaal dat draait om slapen. Voor beide projecten zijn nog geen openingsdata bekend.