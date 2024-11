PortAventura World

Pretparkbezoeker moet boete betalen na aanranden van halloweenactrice

Een bezoeker van het Spaanse pretparkresort PortAventura World moet een boete betalen vanwege het lastigvallen van een actrice. De man bracht tijdens het halloweenseizoen in 2019 een bezoek aan het attractiepark in Salou. Daar randde hij een zombiebruid aan.

De dader was op 5 oktober 2019 met drie vrienden in het park. In de wachtrij voor de walkthrough La Isla Maldita ging hij op de foto met de zombie, waarbij hij meermaals in haar billen kneep, aan haar middel zat en ongepaste opmerkingen maakte.

De actrice vluchtte vervolgens richting een kleedkamer achter de schermen, om haar collega's in te lichten. Beveiligers hebben de man uiteindelijk kunnen vinden. Nu is hij veroordeeld tot een geldboete van 8100 euro. Het slachtoffer ontvangt bovendien een schadevergoeding van 500 euro.