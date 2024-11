Europa-Park Erlebnis-Resort

Geen missverkiezing meer in Europa-Park: Miss Germany vertrekt

Europa-Park stopt na 23 edities met het huisvesten van een jaarlijkse missverkiezing. Miss Germany wordt in februari 2025 voor het laatst gehouden in het Duitse attractiepark. Daarna wijkt de organisatie van het landelijke evenement uit naar een andere locatie. Details zijn nog niet bekend.

Miss Germany bestaat in 2027 honderd jaar. In de aanloop naar dat jubileum kiest men voor een nieuwe plek, elders in het land. De laatste verkiezing in Europa-Park vindt plaats op zaterdag 22 februari. Bij de vorige editie was ook een rol weggelegd voor Europa-Park-directielid Miriam Mack. Toen won de Duits-Iraanse architecte Apameh Schönauer.

Het pretparkresort is eveneens de hoofdsponsor van Miss Germany. Ondanks het vertrek blijft Europa-Park-eigenaar Roland Mack positief over de organisatie. Hij roemt de "vriendelijke en professionele samenwerking tussen twee familiebedrijven, al generaties lang".



Bikini's

Miss Germany is de afgelopen jaren inhoudelijk ingrijpend veranderd. Voorheen draaide het evenement om schoonheid, waarbij de deelneemsters in bikini's over het podium paradeerden. Tegenwoordig ligt de focus op de ambities en de missies van de kandidaten.