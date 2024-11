Efteling

Groene aanslag verdwenen: rotsen bij Efteling-attractie Fabula ogen weer als nieuw

De Efteling heeft de rotspartij bij 4D-bioscoop Fabula grondig opgeknapt. Op de Pardoes Promenade was de afgelopen weken een enorme steigerconstructie met doeken zichtbaar. Decorateurs en schilders hebben de rotswand onder handen genomen.

Na een grote onderhoudsbeurt oogt de gevel van de attractie weer als nieuw: alle groene aanslag is verdwenen. Verder zijn naast de rotsen houten palen verschenen, om te voorkomen dat bezoekers een perk in wandelen. Daarnaast is het scherm met reclame voor het Fabula Restaurant gerepareerd.

Fabula opende in 2019 als de vervanger van PandaDroom uit 2002. Het uiterlijk van de attractie is nog niet helemaal naar wens: de filmzaal zelf oogt van buiten als een grote groene loods. Die is straks zichtbaar vanuit sommige kamers van het nieuwe Efteling Grand Hotel. De Efteling-directie weet nog niet wat ermee moet gebeuren.