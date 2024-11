PortAventura World

PortAventura trots op nieuwe records: hoogste en snelste operationele achtbaan ter wereld

Dankzij de sluiting van meerdere achtbanen in het buitenland heeft het Spaanse pretparkresort PortAventura World twee wereldrecords in handen. Lanceerachtbaan Red Force is nu de hoogste en snelste werkende rollercoaster op de planeet. PortAventura schept erover op via social media.

Red Force, geopend in 2017, haalt een hoogte van 112 meter. De topsnelheid bedraagt 180 kilometer per uur. Vier snellere achtbanen zijn op dit moment niet toegankelijk. Zo is Falcons Flight in Six Flags Qiddiya City (250 kilometer per uur) nog in aanbouw.

Formula Rossa in Ferrari World Abu Dhabi (240 kilometer per uur) en Top Thrill 2 in Cedar Point (193 kilometer per uur) kampen al geruime tijd met technische problemen. Kingda Ka in Six Flags Great Adventure (206 kilometer per uur) wordt binnenkort afgebroken. Dat maakt Red Force de nummer één op het gebied van snelheid.



Superman

Ook wat betreft hoogte gaat er momenteel niets boven Red Force. Top Thrill 2 in Cedar Point (128 meter) en Superman: Escape from Krypton in Six Flags Magic Mountain (126 meter) zijn dicht, aan Falcons Flight (195 meter) wordt nog gewerkt.



Afgelopen zomer had PortAventura het snelheidsrecord al even in handen. Kingda Ka is daarna nog wel operationeel geweest. Nu is de iconische Amerikaanse attractie definitief dicht. Superman: Escape from Krypton staat sinds september stil, waardoor ook het hoogterecord naar de Spanjaarden gaat.



Adrenaline

Red Force is onderdeel van Ferrari Land, één van de drie parken in PortAventura World. "De adrenaline stroomt door Ferrari Land", meldt het resort in een bericht op X. "We wachten op je bij de hoogste werkende achtbaan ter wereld: Red Force."