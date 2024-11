Edinburgh Zoo

Babypanda in dierentuin schrikt zich letterlijk dood door vuurwerk

Een dierentuin in Schotland is een babypanda verloren door toedoen van vuurwerk. In Edinburgh Zoo overleed onlangs de drie maanden oude rode panda Roxie. Volgens experts is de dood het gevolg van stress veroorzaakt door vuurwerk dat in de buurt werd afgestoken. Het dier schrok zich letterlijk dood.

"Ondanks het overlijden van haar moeder reageerde Roxie goed op de specialistische zorg van ons deskundige team", zegt directielid Ben Supple van eigenaar Royal Zoological Society of Scotland (RZSS). "Ze dronk zelfstandig. Helaas stikte ze op Bonfire Night in haar eigen braaksel. Onze dierenartsen denken dat dit een reactie was op vuurwerk."

Bonfire Night, ook wel bekend als Guy Fawkes Night, vond plaats op dinsdag 5 november. "De angstaanjagende geluiden werden Roxie te veel. We weten dat vuurwerk stress kan veroorzaken bij dieren en we kunnen niet uitsluiten dat het heeft bijgedragen aan de vroegtijdige dood van Roxie's moeder Ginger, slechts vijf dagen eerder."



Inperken

Naar aanleiding van het voorval roept RZSS op tot strengere regels met betrekking tot vuurwerk. "Het is noodzakelijk dat de Britse en Schotse overheden de verkoop en het gebruik van vuurwerk inperken", aldus Supple. Men sluit zich aan bij dierenwelzijnsorganisaties die eerder hetzelfde voorstelden.