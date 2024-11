Efteling

Zo lastig zijn de quizvragen in een nieuw Efteling-puzzelboek: 'Echt bizar'

Een nieuw Efteling-puzzelboek blijkt alleen weggelegd te zijn voor diehard Efteling-fanaten. In het boek, dat onlangs uitgegeven werd in samenwerking met Denksport, zijn verschillende quizzen over Efteling-attracties te vinden. De vragen hebben een opmerkelijk hoog niveau: alleen echte kenners zullen de antwoorden weten zonder ze op te zoeken.

Het boekwerk begint nog redelijk algemeen, met raadsels als "Als je de tocht in Symbolica maakt, voel je bij deze objecten luchtpufjes komen" en "De geur van brand is in de gang van deze attractie te ruiken". Daarna duikt men al snel de diepte in.

Bij een quiz over Fata Morgana gaat het bijvoorbeeld over ontwerper Ton van de Ven, die in Marokko koperen attributen kocht bij lokale ambachtslieden. "Welk onvoorzien probleem leverde dat op?", moet puzzelaars beantwoorden. Even later gaat het over de martelscène in de gevangenis. "Dit lugubere tafereel komt van een ontwerper die je niet met dit soort werk zou associëren. Wie, denk je?"



Welke rivier

Ook een algemene Efteling-quiz zal voor veel lezers een pittige uitdaging vormen. "Van welke rivier moest het water stijgen voordat de Danse Macabre in het Spookslot zich afspeelde?", is één van de vragen. Verder wordt gevraagd wie de stem van de tapijtverkoper in Fata Morgana insprak en hoe de techniek heet waarmee in de oosterse darkride een tovenaar verdwijnt in een stenen muur.



Vragen over de attracties in Ruigrijk zijn waarschijnlijk eveneens lastig te beantwoorden voor personen buiten de pretparkwereld. Wat is bijvoorbeeld de naam van een nieuw type stalen rails dat sinds kort wordt toegepast bij Joris en de Draak? Welke decorelementen zouden eigenlijk op de lift van De Vliegende Hollander komen te staan? En welk Amerikaans pretpark opende in 1980 de achtbaan Carolina Cyclone, een kloon van de Python?



Twee dieren

Het Sprookjesbos-gedeelte van het boek bevat een aparte quiz over Sneeuwwitje, waarin onder meer gevraagd wordt wat er in 1975 veranderd is bij het tafereel. Een andere vraag gaat over het originele ontwerp van Anton Pieck. Welke twee dieren stonden bij de kist van Sneeuwwitje? En wat was de band tussen de vrouw die de pop voorzag van make-up en Efteling-technicus Peter Reijnders?



De Droomvlucht-quiz spant de kroon. "Van welke scène in de attractie was de muziek tot 2023 nog nooit officieel uitgebracht door de Efteling?", valt daar onder andere te lezen. Daarnaast worden lezers geacht om een citaat van een oud-Efteling-manager aan te vullen en de topsnelheid te weten waarmee de gondels de afdaling in het Zompenwoud maken.



Moeilijkheidsgraad

Het absolute toppunt: "Welk opvallend kledingstuk dat Ton van de Ven droeg in de making-of Dromen met Open Ogen kreeg een iconische status onder Efteling-liefhebbers?" Ook doorgewinterde Efteling-fans zijn verbaasd over de diepgang. "Ik weet niet wát ze in gedachten hadden, maar de moeilijkheidsgraad van dit puzzelboek is echt bizar", zegt Tim Hinssen in een aflevering van de bekende Efteling-podcast Kleine Boodschap.



"Volgens mij ga je dit puzzelboek alleen kunnen maken als je groot Efteling-kenner bent." Hinssen vraagt zich af hoe een "normaal mens" het boek zou lezen. "Dan denk je toch echt: waar ben ik in vredesnaam aan begonnen?" Het maakt co-presentator Paul Sprangers juist nieuwsgierig. "Voor een boekje waar ik initieel niet zo heel veel interesse in had, staat-ie nu in één keer bovenaan m'n verlanglijst."



Engelsman

Erwin Taets van de langlopende podcast Ochtend in Pretparkland heeft ook zijn twijfels over de doelgroep. "Wie is eigenlijk het doelpubliek van dat nieuwe puzzelboek van de Efteling? Truus uit Delft in elk geval niet. Wie kent alle antwoorden zonder iets op te zoeken?" Hij deelt als voorbeeld de volgende vraag over De Zes Dienaren: "Terwijl het sprookje wordt verteld door Peter Reijnders, is op de achtergrond muziek te horen die door deze Engelsman (1875-1959) gecomponeerd werd."



Het Wonderlijke Efteling Puzzelboek is voor 18,75 euro verkrijgbaar in het attractiepark, bij boekhandels en in webshops. Naast quizzen bevat het boek veel beeldpuzzels. Alle onderdelen zijn verdeeld over zes categorieën die corresponderen met de indeling van het park: Fantasierijk, Marerijk, Reizenrijk, Ruigrijk, Anderrijk en het Sprookjesbos.