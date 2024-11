Efteling: Danse Macabre

Nieuwe effecten bij Efteling-attractie Danse Macabre: lachende schedel, verwelkend boeket en bewegende viool

Bij Efteling-attractie Danse Macabre zijn enkele nieuwe effecten te spotten. Op het plein voor de attractie staat het Kabinet der Vermisten: een herinneringsplek, waar nabestaanden persoonlijke spullen van verdwenen muzikanten hebben achtergelaten. Sommige elementen komen tot leven.

Eerder waren al bewegende affiches zichtbaar, met enkele bekende gezichten. Ook zagen passanten een trompet met een handschoen die uit zichzelf speelt. Twee weken na de opening heeft de Efteling meerdere bewegingen toegevoegd. Zo staat er een rouwboeket in het kabinet waarvan de bloemen nu één voor één verwelken en weer opveren.

In een spiegel verschijnt een animatie van een lachende doodskop met ogen in twee verschillende kleuren. Die eigenschap kennen we van het zwarte katje uit het verhaal achter Danse Macabre: de vermomming van het Onnoembare; het kwaad. Efteling-fans zullen de lach van de schedel herkennen uit de voorshow van het Spookslot.



Geluidseffect

Daar klonk decennialang hetzelfde geluidseffect bij een doodskop in de glazen bol van de Oosterse Geest. Een muziekinstrument in het kabinet - een sitar - verwijst eveneens naar dat tafereel. Tot slot is er een viool die uit zichzelf speelt: een klassiek onderdeel uit het Spookslot, dat is teruggekeerd in het nieuwe spookspektakel.