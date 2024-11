Attractiepark Toverland

Toverland knipoogt naar de Efteling: scare actors met Danse Macabre-tattoos

Toverland heeft op subtiele wijze geknipoogd naar de opening van Danse Macabre in de Efteling. Sommige scare actors van de Halloween Nights in het Limburgse attractiepark worden voorzien van tijdelijke tatoeages. Afgelopen weekend zagen die tattoos er plotseling anders uit dan gewoonlijk.

Tijdens de laatste Halloween Night van het seizoen verscheen een ijsridder in het griezelgebied Morgana's Frozen Knights met plaktatoeages van Danse Macabre op zijn hoofd. Oplettende fans konden een mysterieuze drakenkop en de monsterkat herkennen.

De kat is het hoofdpersonage van Danse Macabre, als symbool voor het kwaad. Ook een mannelijke acteur in de scare zone Cirque droeg voor één keer een tattoo uit de Efteling. De plaktattoos worden verkocht in Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, de souvenirwinkel bij de uitgang van Danse Macabre.