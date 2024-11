Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Sinterklaas in Slagharen: drie weekenden met nieuwe muzikale theatershow

Attractiepark Slagharen viert Sinterklaas. Tijdens drie weekenden in november kunnen bezoekers kijken naar een nieuwe muzikale sinterklaasvoorstelling in de Music Hall: de Klungelpiet Show. Daarvoor werd een nieuw themalied gecomponeerd: Welkom Sinterklaas.

In de productie van Aniba Entertainment is te zien hoe Klungelpiet een act heeft voorbereid voor de sint. Wasberen Randy en Rosie, de mascottes van Slagharen, zijn verkleed als Pieten. Na afloop vindt een meet-and-greet plaats. Het bijbehorende nummer staat inmiddels op Spotify en andere streamingdiensten.

Sinterklaas blijft meerdere weekenden logeren in Slagharen. Hij is niet alleen dit weekend aanwezig, maar ook op zaterdag 23, zondag 24 en zaterdag 30 november en zondag 1 december.



Sinterklaasparade

's Ochtends worden bezoekers door Pieten verwelkomd bij de entreepoort. Om 17.00 uur staat de Sinterklaasparade op het programma, met onder meer Pieten op stelten en springveren.



Ter gelegenheid van de komst van de goedheiligman biedt Slagharen een speciaal arrangement aan, inclusief een Pietenfoto in de Photo Saloon, cadeautjes voor de kinderen en een ontbijtbuffet.