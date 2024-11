Efteling

Efteling geeft abonnementhouders tot 25 procent korting op souvenirs

Abonnementhouders van de Efteling kunnen de komende weken profiteren van extra korting. Normaal gesproken krijgen Plus-abonnees 5 procent korting op souvenirs, terwijl Premium-abonnees gebruik kunnen maken van 10 procent korting. Die percentages gaan tijdelijk omhoog.

Van maandag 18 tot en met donderdag 21 november en van maandag 25 tot en met donderdag 28 november is een Plus-abonnement goed voor 20 procent korting in de souvenirwinkels. Premium-abonnementhouders ontvangen in die periode zelfs 25 procent korting.

Wie het goedkopere Classic-abonnement heeft, betaalt normaal gesproken het volledige bedrag voor souvenirs. In de actieperiode krijgen de Classic-abonnees 15 procent korting. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo geldt een minimale besteding van 30 euro per transactie.



Snoepgoed

Sommige productgroepen zijn uitgesloten. Er wordt geen korting gegeven op snoepgoed, attractiefoto's, spellen, boeken, cadeaukaarten, parkeertickets, reeds afgeprijsde items en service-artikelen als batterijen, postzegels en paraplu's. Verder geldt de actie niet voor souvenirs bij horecalocaties en dienstverlening, bijvoorbeeld schminken.



"Ideaal om alvast cadeaus te kopen voor de feestdagen", benadrukt de Efteling. Het attractiepark telt tien souvenirwinkels: Efteldingen, Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, Cascada, In den Ouden Marskramer, Jokies Wereld, Symbolica, Fabula, De Bazaar, Dromerijen en Spiegeltje, Spiegeltje.