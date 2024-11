Sea Life Berlin

Pretparkgroep Merlin sluit twee locaties in Berlijn: 'Om economische redenen'

De bekende pretparkgroep Merlin Entertainments kiest ervoor om locaties in Berlijn te sluiten. In december gaan twee attracties in de Duitse hoofdstad permanent dicht: aquarium Sea Life Berlin en miniatuurwereld Little Big City Berlin. Volgens de groep is dat "om economische redenen noodzakelijk".

"Na zorgvuldige overweging hebben we met spijt de moeilijke beslissing genomen om Little Big City Berlin en Sea Life Berlin op 13 december 2024 te sluiten", meldt regiodirecteur Marcel Kloos. De "economische ontwikkeling" van de attracties zou niet meer in lijn zijn met "de groeistrategie van het bedrijf op langere termijn".

Er kwamen simpelweg te weinig bezoekers. Volgens de eigenaar werd "de gewenste doelgroep al enige tijd niet meer adequaat aangesproken". Dat hangt ook samen met het wegvallen van een aangrenzende attractie: mega-aquarium AquaDom verdween eind 2022. Toen barstte een 16 meter hoge aquariumtank met ongeveer 1 miljoen liter water open.



Terugval

Twee personen raakten gewond en vele honderden tropische vissen stierven. Na het incident is AquaDom niet opnieuw opgebouwd. Het zorgde voor een terugval in het bezoekersaantal van Sea Life. Achter de schermen worden nu voorbereidingen getroffen om de dieren uit Sea Life over te plaatsen naar andere vestigingen of dierenparken.



"Wij zorgen er in ieder geval voor dat het welzijn van de dieren op geen enkel moment in gevaar komt", aldus Merlin. Bij Little Big City werken negentien mensen. Sea Life Berlin heeft 37 personen in dienst. Een deel van de medewerkers kan bij andere Merlin-locaties aan de slag.



The Berlin Dungeon

Het bedrijf vertrekt namelijk niet volledig uit Berlijn: Madame Tussauds Berlin, The Berlin Dungeon en Legoland Discovery Centre Berlin blijven geopend. Verder exploiteert Merlin in Duitsland bijvoorbeeld ook de pretparken Heide Park, Legoland Deutschland en Peppa Pig Park Günzburg.