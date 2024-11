PortAventura World

Spanje bereidt zich voor op meer noodweer: PortAventura morgen gesloten

Het bekende Spaanse pretparkresort PortAventura World houdt de poorten morgen gesloten. Op woensdag 13 november zou PortAventura Park eigenlijk geopend zijn van 10.30 tot 18.00 uur. De autoriteiten hebben echter beperkingen opgelegd vanwege naderend noodweer.

Spanje wordt al geruime tijd geteisterd door extreme weersomstandigheden, met zeer zware en aanhoudende regenval. Weerdienst AEMET heeft vanaf woensdag code oranje afgekondigd, in verband met plaatselijke stortregens en stormen.

Begin deze maand was PortAventura ook al even dicht vanwege het weer. Dat is vanaf woensdag opnieuw het geval, zolang de beperkingen van kracht zijn. Het naastgelegen Ferrari Land en waterparadijs Caribe Aquatic Park zouden sowieso gesloten blijven.



Veiligheid

"Ons belangrijkste doel is het garanderen van de veiligheid van al onze gasten en ons team", schrijft het management in een verklaring. Via social media wordt het publiek op de hoogte gehouden over de situatie en de heropeningsdatum. Wie al tickets of een hotelreservering had, krijgt een e-mail met informatie.