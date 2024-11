Efteling

Influencer Rhodé Kok schrikt van haatreacties door Efteling-fans: 'Het is voor hun een soort religie'

Rhodé Kok heeft online een leger aan Efteling-fans over zich heen gehad. De influencer verscheen onlangs in een video op het officiële TikTok-account van de Efteling. Daarin loopt de twintiger voor het eerst in haar leven door het Sprookjesbos. Haar onwetendheid leidde tot massale haatreacties door Efteling-gekkies, vertelt ze in een podcast.

Kok publiceerde in oktober een YouTube-video waarin ze stage loopt in het attractiepark. Als onderdeel van die samenwerking nam ze ook een TikTok-filmpje op voor de Efteling zelf. Daarin is onder meer te zien hoe de bekendheid verschillende sprookjes door elkaar haalt en klaagt dat ze een te korte spanningsboog heeft om de taferelen volledig te bekijken.

"Dat dit kinderen moet trekken", verzucht ze bijvoorbeeld bij De Rode Schoentjes. "Hier blijf je toch niet staan? Ik had al zes keer het Sprookjesbos door kunnen gaan." Efteling-liefhebbers namen haar die opmerkingen niet in dank af: Kok werd volledig door de mangel gehaald.



Beerput

"Ik ben gelijkgemaakt met de grond", zegt ze in de podcast Russo & Rhodé. "Holy fuck, ik heb nog nooit zo veel haat gehad." De Efteling-beerput ging open. "Echt, niet normaal. Niet door kinderen hè? Door volwassenen die mij gewoon hélemaal kapotmaken. Die echt zoiets hebben: wie is deze meid? Haal haar hier weg! Er zit gewoon geen één aardige comment tussen."



Kok zegt zich te verbazen over het feit dat haar humoristisch bedoelde video vooral werd afgekraakt door volwassenen die zelf waarschijnlijk ook kinderen hebben. "Allemaal volwassenen!" Zij scholden haar "helemaal de grond in om het fucking Sprookjesbos". "Het is voor hun een soort religie. Het is echt een sekte."



Hele zieke obsessie

Co-presentator Rutger van Eck vermoedt dat het mensen zijn met een jaarkaart en een "hele zieke obsessie met de Efteling". "Ik vind dat geschift." Kok kon er zelf om lachen. Haar familie was wel van streek. "Die zijn helemaal van hun apropos. Mijn zus belde me helemaal bezorgd op van: ik kan wel huilen, gemeen wat ze allemaal zeggen."