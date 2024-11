Efteling

Efteling-bezoeker klaagt over Aquanura-water: 'Kind zeiknat en in paniek'

Efteling-watershow Aquanura heeft voor een vervelende ervaring gezorgd bij een bezoeker en haar dochter. Moeder Shelley Graafland bekeek het fonteinenspektakel deze week samen met haar 2-jarige dochter. Online klaagt ze over een waterstraal die richting het publiek spoot.

"Gezellig kijken bij de nieuwe Aquanura", schrijft de vrouw in een bericht in een Facebook-groep met Efteling-liefhebbers. "Dochter van 2 jaar in de buggy richting Aquanura. Krijgt ze ineens een keiharde waterstraal over zich heen! Kind zeiknat en in paniek!"

Graafland heeft er naar eigen zeggen direct een melding van gemaakt bij het personeel. "En ze boden aan om droge kleren te geven. Maar zeer jammer dat dit niet eerder opgemerkt is! Ik klaag echt niet snel. Maar dit was ook echt gevaarlijk!"



Vlonder

Het voorval vond plaats op de vlonder gelegen tussen Fabula en de Burger Backery. Een andere toeschouwer bevestigt in een Facebook-reactie dat er water op bezoekers terechtkwam. "Links naast ons spoot een fontein het publiek in, ja."



Aquanura was onlangs wekenlang niet te zien vanwege een grote onderhoudsbeurt. Op dit moment vertoont de Efteling een vernieuwde versie van Aquanura met een Zachte G, in afwachting van de komst van een volledig nieuwe show.